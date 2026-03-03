La quinzaine du numérique en bibliothèque en Pays Foyen Micro-Folie du Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande

La quinzaine du numérique en bibliothèque en Pays Foyen

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-03-27

Les bibliothèques valorisent le numérique pour une quinzaine exceptionnelle !

Du 27 Mars au 12 Avril 2026, le Pays Foyen se transformera en un véritable laboratoire du numérique grâce à la Quinzaine du Numérique en Bibliothèque, une initiative de Biblio Gironde qui promet découvertes et expériences inédites.

Pour la seconde fois, les bibliothèques de Port-Sainte-Foy, Eynesse, Pellegrue et la Microfolie du Pays Foyen ont uni leurs forces pour concevoir un programme commun. Ce projet ambitieux, fruit de leur collaboration, témoigne de leur volonté de rendre le numérique accessible à tous les habitants du territoire. L’ensemble des bibliothécaires se réjouit de cette initiative commune.

Un programme interactif et ludique.

Au programme, des ateliers pour tous les goûts vous seront proposés.

Le thème de cette quinzaine sera Info ou intox? .

Micro-Folie du Pays Foyen 102 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 03 00 tourisme@paysfoyen.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La quinzaine du numérique en bibliothèque en Pays Foyen

L’événement La quinzaine du numérique en bibliothèque en Pays Foyen Sainte-Foy-la-Grande a été mis à jour le 2026-03-01 par OT du Pays Foyen