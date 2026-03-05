La Quinzaine du numérique Saint-Savin

La Quinzaine du numérique

La Quinzaine du numérique Saint-Savin samedi 28 mars 2026.

La Quinzaine du numérique

20 Rue Jacques Vergeron Saint-Savin Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-03-28

La Quinzaine du numérique en bibliothèque, événement ludique et familial proposé dans les bibliothèques du territoire, vous donne rendez-vous pour de nombreux ateliers sur le thème Info ou intox ? . Au programme détective d’images, mon doudou prend vie, mon robot fait des bétises …   .

20 Rue Jacques Vergeron Saint-Savin 33920 Gironde Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Quinzaine du numérique

L’événement La Quinzaine du numérique Saint-Savin a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Latitude Nord Gironde

Prochains événements à Saint-Savin