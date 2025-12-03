La QuinZaine

La QuinZaine mercredi 3 décembre 2025.

La QuinZaine : Un festival au cœur du 18e arrondissement

Venez célébrer les arts vivants lors de La QuinZaine, le festival pluridisciplinaire du Conservatoire du 18e arrondissement de Paris.

Pendant deux semaines, du 3 au 18 décembre 2025, notre conservatoire bouillonne de créativité, la musique, le théâtre et la danse se rencontrent pour offrir des spectacles uniques. Cette année le choix du thème sera celui des « Contes et légendes ».

Ce festival est l’occasion de vous faire découvrir le talent des élèves du conservatoire, enfants et adolescents, qui partagent la scène avec leurs professeurs dans des performances toujours originales. Chaque spectacle révèle la qualité artistique de ces jeunes artistes, encadrés par des professionnels dévoués, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Pensé pour les familles et les habitants du 18e arrondissement, La QuinZaine propose une programmation variée. Que vous soyez mélomane, amateur de théâtre ou passionné de danse, il y en a pour tous les goûts !

La QuinZaine, c’est l’occasion de célébrer l’art, la jeunesse et la créativité au cœur de Paris. Entrée libre, ouverte à tous !

Le festival pluridisciplinaire du conservatoire Gustave Charpentier

Du mercredi 03 décembre 2025 au jeudi 18 décembre 2025 :

gratuit Tout public.

début : 2025-12-03T01:00:00+01:00

fin : 2025-12-19T00:59:59+01:00

