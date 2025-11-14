La Quinzaine ukrainienne Place du Foirail-13 rue Blaise Castells Tarbes
La Quinzaine ukrainienne
Place du Foirail-13 rue Blaise Castells Espace Jeanne Larroque Tarbes Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-28
2025-11-14
Organisée par L’Université du Temps Libre en partenariat avec la mairie de Tarbes
AU PROGRAMME
VENDREDI 14 NOVEMBRE
– à 15h Conférence de Jean-François SOULET L’Ukraine agressée au petit Théâtre Maurice Sarrazin, quai de l’Adour
– à 17h Vernissage de l’exposition de photographies de Jérôme Barbosa Au delà des ténèbres à l’Espace Jeanne Larroque
– à 20h Projection du film de Guillaume Sauzedde De ma fenêtre, carnets de Lviv , suivie d’une rencontre avec l’auteur au Parvis Le Méridien Ibos
LUNDI 17 NOVEMBRE
– à 17h Atelier Livres et rencontres autour des ouvrages de l’écrivain ukrainien Andrei Kourkov à l’Espace Jeanne Larroque
English :
Organized by L?Université du Temps Libre in partnership with Tarbes Town Hall
PROGRAM
FRIDAY NOVEMBER 14TH
– 3pm: Lecture by Jean-François SOULET L?Ukraine agressée at the Maurice Sarrazin small theater, quai de l?Adour
– 5pm: Opening of Jérôme Barbosa?s photography exhibition Au delà des ténèbres at Espace Jeanne Larroque
– 8pm: Screening of Guillaume Sauzedde?s film De ma fenêtre, carnets de Lviv , followed by a meeting with the author at Le Parvis ? Le Méridien ? Ibos
MONDAY NOVEMBER 17TH
– 5pm: Books and encounters workshop on the works of Ukrainian writer Andrei Kourkov at Espace Jeanne Larroque
German :
Organisiert von L?Université du Temps Libre in Partnerschaft mit dem Rathaus von Tarbes
AU PROGRAMM
FREITAG, 14. NOVEMBER
– um 15 Uhr: Vortrag von Jean-François SOULET Die angegriffene Ukraine im kleinen Theater Maurice Sarrazin, Quai de l’Adour
– um 17 Uhr: Vernissage der Fotoausstellung von Jérôme Barbosa Au delà des ténèbres im Espace Jeanne Larroque
– um 20 Uhr: Vorführung des Films von Guillaume Sauzedde De ma fenêtre, carnets de Lviv , gefolgt von einem Treffen mit dem Autor im Parvis ? Le Méridien ? Ibos
MONTAG, 17. NOVEMBER
– um 17 Uhr: Workshop Bücher und Begegnungen zu den Werken des ukrainischen Schriftstellers Andrei Kurkow im Espace Jeanne Larroque
Italiano :
Organizzato dall’Université du Temps Libre in collaborazione con il Municipio di Tarbes
SUL PROGRAMMA
VENERDÌ 14 NOVEMBRE
– ore 15.00: conferenza di Jean-François SOULET L’Ucraina agressée presso il Petit Théâtre Maurice Sarrazin, quai de l’Adour
– ore 17.00: inaugurazione della mostra fotografica di Jérôme Barbosa Au delà des ténèbres presso l’Espace Jeanne Larroque
– 20.00: Proiezione del film di Guillaume Sauzedde De ma fenêtre, carnets de Lviv , seguita da un incontro con l’autore presso Le Parvis ? Le Méridien? Ibos
LUNEDÌ 17 NOVEMBRE
– ore 17.00: laboratorio Libri e incontri sulle opere dello scrittore ucraino Andrei Kourkov presso l’Espace Jeanne Larroque
Espanol :
Organizado por la Université du Temps Libre en colaboración con el Ayuntamiento de Tarbes
SOBRE EL PROGRAMA
VIERNES 14 DE NOVIEMBRE
– a las 15:00 h: Conferencia de Jean-François SOULET La Ucrania agredida en el Petit Théâtre Maurice Sarrazin, quai de l’Adour
– 17.00 h: Inauguración de la exposición fotográfica de Jérôme Barbosa Au delà des ténèbres en el Espace Jeanne Larroque
– 20.00 h: Proyección de la película de Guillaume Sauzedde De ma fenêtre, carnets de Lviv , seguida de un encuentro con el autor en Le Parvis ? Le Méridien ? Ibos
LUNES 17 DE NOVIEMBRE
– a las 17:00 h: taller Libros y encuentros sobre la obra del escritor ucraniano Andrei Kourkov en el Espace Jeanne Larroque
