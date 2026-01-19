La Rage Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

La Rage

Vendredi 6 février 2026 à partir de 22h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 22:00:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Charlie C. Thomas (Marseille, 1992) est chercheur en communication visuelle, designer et programmatrice musicale.

Sous le nom La Rage, elle développe une pratique sonore où elle conçoit des mixes et formats hybrides mêlant archives, textes lus, entretiens et musiques contemporaines.



En club, La Rage joue des éléments axés sur les basses, des polyrythmies et une techno ambient mêlée à de la house leftfield, faisant circuler l’énergie entre moments d’écoute immersive et passages plus rythmiques. L’artiste anime Salt Water, une émission mensuelle sur dublab.cat, où sont mis en avant des labels ambient et hip-hop explorant des thèmes tels que les frontières, l’échange, la douleur et la guérison.



La Rage s’est produit·e dans des lieux tels que Nitsa, Upload (Me Siento Extraña), la Sala Vol et la Casa Montjuïc à Barcelone (ES), Refuge Worldwide et Crack Bellmer à Berlin (DE), Le Fesses-tival à Genève (CH), Teqno Disco à Berne (CH) ou encore SOMA à Marseille (FR). .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur billetterie@plateformeparallele.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Charlie C. Thomas (Marseille, 1992) is a visual communications researcher, designer and music programmer.

L’événement La Rage Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-01-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille