LA RAÏS LA TRADITION MUSICALE INCARNÉE SOUEICHKFÉ Soueich

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Début : 2025-10-15 19:30:00
2025-10-15

La Raïs La tradition musicale incarnée

Entrée libre aux adhérents, participation libre au chapeau Adhésion 5€ pour la saison 2025-2026.   .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie   soueichkfe@gmail.com

English :

LA RAÏS THE MUSICAL TRADITION INCARNATE

German :

LA RAÏS VERKÖRPERTE MUSIKTRADITION

Italiano :

LA RAÏS LA TRADIZIONE MUSICALE INCARNATA

Espanol :

LA RAÏS LA TRADICIÓN MUSICAL ENCARNADA

