LA RAÏS LA TRADITION MUSICALE INCARNÉE SOUEICHKFÉ Soueich mercredi 15 octobre 2025.
Début : 2025-10-15 19:30:00
fin : 2025-10-15
2025-10-15
La Raïs La tradition musicale incarnée
Entrée libre aux adhérents, participation libre au chapeau Adhésion 5€ pour la saison 2025-2026. .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
English :
LA RAÏS THE MUSICAL TRADITION INCARNATE
German :
LA RAÏS VERKÖRPERTE MUSIKTRADITION
Italiano :
LA RAÏS LA TRADIZIONE MUSICALE INCARNATA
Espanol :
LA RAÏS LA TRADICIÓN MUSICAL ENCARNADA
