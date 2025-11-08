La Raisin d’Or en Sauternais Sauternes
La Raisin d’Or en Sauternais Sauternes samedi 8 novembre 2025.
La Raisin d’Or en Sauternais
Château Filhot Sauternes Gironde
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-08
La Raisin d’Or, une manifestation sportive qui se déroule dans le merveilleux vignoble de l’appellation Sauternes et Barsac, ainsi qu’au coeur de la Vallée du Ciron. Elle est basée sur 5 activités le VTT, le trail, la marche nordique, la randonnée pédestre.
SAMEDI 08/11
Trails La Sémillon (9 kms), la Sauvignon (14 kms) et la Sauternaise (25 kms)
Marche nordique La conquête des châteaux 14 kms
Canitrail La truffe d’or 9 kms
Trails enfants de 400 mètres à 3,9 kms
DIMANCHE 09/11
Randos VTT Le Bourgeon (15 kms), la Sarment (25 kms), la Raison d’Or (55 kms)
Gravel 60 ou 80 kms
Marche gourmande La Croq’Raisin 15 kms
Sur inscription .
Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@laraisindor.fr
English : La Raisin d’Or en Sauternais
German : La Raisin d’Or en Sauternais
Italiano :
Espanol : La Raisin d’Or en Sauternais
L’événement La Raisin d’Or en Sauternais Sauternes a été mis à jour le 2025-10-22 par La Gironde du Sud