La Raisin d’Or en Sauternais Sauternes

La Raisin d’Or en Sauternais

Château Filhot Sauternes Gironde

La Raisin d’Or, une manifestation sportive qui se déroule dans le merveilleux vignoble de l’appellation Sauternes et Barsac, ainsi qu’au coeur de la Vallée du Ciron. Elle est basée sur 5 activités le VTT, le trail, la marche nordique, la randonnée pédestre.

SAMEDI 08/11

Trails La Sémillon (9 kms), la Sauvignon (14 kms) et la Sauternaise (25 kms)

Marche nordique La conquête des châteaux 14 kms

Canitrail La truffe d’or 9 kms

Trails enfants de 400 mètres à 3,9 kms

DIMANCHE 09/11

Randos VTT Le Bourgeon (15 kms), la Sarment (25 kms), la Raison d’Or (55 kms)

Gravel 60 ou 80 kms

Marche gourmande La Croq’Raisin 15 kms

Sur inscription .

Château Filhot Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@laraisindor.fr

