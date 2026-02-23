La Raison et La Déraison Saint-Saturnin

La Raison et La Déraison

88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-07 19:30:00

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

Dans un château devenu hospice, un vieil hidalgo s’accroche à ses visions. À ses côtés, Sancho, aide-soignant tendre et musicien, veille. Duo entre lucidité et vertige. Adaptation de Don Quichotte de Miguel de Cervantès. Avec Patrick Raffault et Pascal Larue. Mise en scène Pascal Larue. Dès 14 ans

Lecture Musicale

Tout public à partir de 14 ans

Adaptation d’après Don Quichotte de Miguel de Cervantès

Dans un vieux château transformé en hospice, Don Quichotte, vieil hidalgo au passé incertain, s’accroche à une vie rêvée, à un idéal qui le maintient debout malgré l’effondrement. Hanté par ses visions, il incarne les dérives de l’esprit délire, grandeur, folie douce.

À ses côtés, Sancho Pança, aide-soignant sans diplôme mais compagnon dévoué, veille sur lui avec rondeur, malice et tendresse. Musicien à ses heures, il apaise, accompagne et soutient sans jamais trahir. Un duo entre lucidité et vertige, où l’imaginaire tient tête à la fin.

Distribution

Patrick Raffault (comédien, musicien)

Pascal Larue

Mise en scène Pascal Larue

Auteur Pascal Larue .

88 Rue de la Rivière Saint-Saturnin 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 76 65 82

English :

In a castle turned hospice, an old hidalgo clings to his visions. At his side, Sancho, a tender, musical orderly, keeps watch. A duet between lucidity and vertigo. Adapted from Don Quixote by Miguel de Cervantes. With Patrick Raffault and Pascal Larue. Directed by Pascal Larue. Ages 14 and up

