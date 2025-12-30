LA RANCON DU SUCCES 3T D’A COTE Toulouse

LA RANCON DU SUCCES Début : 2026-02-07 à 18:45. Tarif : – euros.

Une comédie à 4 personnages de Matthieu Burnel et Cédric Clémenceau. Direction d’acteurs : Gérard Pinter. L’histoire:Pour pouvoir jouer son nouveau spectacle et éviter d’être ruiné, un célèbre humoriste est contraint d’inventer un mensonge improbable… Entre un garde du corps bas de plafond, un assureur mégalomane et une voisine beaucoup trop envahissante, rien ne va se passer comme prévu ! La rançon du succès n’est pas toujours celle qu’on espère…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

3T D’A COTE 40, RUE GABRIEL PÉRI 31300 Toulouse 31