La Rand’Eliph Randonnée VTT et pédestre Saint-Éliph dimanche 14 septembre 2025.

La Rand’Eliph Randonnée VTT et pédestre

Saint-Éliph Eure-et-Loir

Début : 2025-09-14 07:00:00

fin : 2025-09-14 12:00:00

2025-09-14

Le Comité des fêtes de Saint Eliph organise une randonnée VTT et pédestre le dimanche 14 septembre 2025.

Différents parcours sont proposés 8km, 13km, 25km et 50km

Départ libre de 7h à 9h

Inscription et boisson chaude de bienvenue dans le cour de l’école

A 12h, pot et pique-nique sorti de sac.

Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 18 23

English :

The Comité des fêtes de Saint Eliph is organizing a mountain bike and walking event on Sunday, September 14, 2025.

Different routes are proposed: 8km, 13km, 25km and 50km

Free departure from 7am to 9am

Registration and welcome hot drink in the school courtyard

Drinks and packed lunch at 12 noon.

German :

Das Festkomitee von Saint Eliph organisiert am Sonntag, den 14. September 2025, eine Mountainbike- und Wandertour.

Es werden verschiedene Strecken angeboten: 8km, 13km, 25km und 50km

Freie Abfahrt von 7 bis 9 Uhr

Anmeldung und warmes Begrüßungsgetränk auf dem Schulhof

Um 12 Uhr gibt es einen Umt

Italiano :

Il Comité des fêtes de Saint Eliph organizza una manifestazione di mountain bike e passeggiate domenica 14 settembre 2025.

Sono disponibili diversi percorsi: 8 km, 13 km, 25 km e 50 km

Partenza libera dalle 7 alle 9

Registrazione e bevanda calda di benvenuto nel cortile della scuola

Bevande e pr

Espanol :

El Comité des fêtes de Saint Eliph organiza el domingo 14 de septiembre de 2025 una marcha a pie y en bicicleta de montaña.

Hay varios recorridos disponibles: 8 km, 13 km, 25 km y 50 km

Salida libre de 7h a 9h

Inscripción y bebida caliente de bienvenida en el patio del colegio

Bebidas y almuerzo

