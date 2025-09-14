La Rand’Eliph Randonnée VTT et pédestre Saint-Éliph
La Rand’Eliph Randonnée VTT et pédestre Saint-Éliph dimanche 14 septembre 2025.
La Rand’Eliph Randonnée VTT et pédestre
Saint-Éliph Eure-et-Loir
Début : 2025-09-14 07:00:00
fin : 2025-09-14 12:00:00
Date(s) :
2025-09-14
Le Comité des fêtes de Saint Eliph organise une randonnée VTT et pédestre le dimanche 14 septembre 2025.
Différents parcours sont proposés 8km, 13km, 25km et 50km
Départ libre de 7h à 9h
Inscription et boisson chaude de bienvenue dans le cour de l’école
A 12h, pot et pique-nique sorti de sac.
Saint-Éliph 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 81 18 23
English :
The Comité des fêtes de Saint Eliph is organizing a mountain bike and walking event on Sunday, September 14, 2025.
Different routes are proposed: 8km, 13km, 25km and 50km
Free departure from 7am to 9am
Registration and welcome hot drink in the school courtyard
Drinks and packed lunch at 12 noon.
German :
Das Festkomitee von Saint Eliph organisiert am Sonntag, den 14. September 2025, eine Mountainbike- und Wandertour.
Es werden verschiedene Strecken angeboten: 8km, 13km, 25km und 50km
Freie Abfahrt von 7 bis 9 Uhr
Anmeldung und warmes Begrüßungsgetränk auf dem Schulhof
Um 12 Uhr gibt es einen Umt
Italiano :
Il Comité des fêtes de Saint Eliph organizza una manifestazione di mountain bike e passeggiate domenica 14 settembre 2025.
Sono disponibili diversi percorsi: 8 km, 13 km, 25 km e 50 km
Partenza libera dalle 7 alle 9
Registrazione e bevanda calda di benvenuto nel cortile della scuola
Bevande e pr
Espanol :
El Comité des fêtes de Saint Eliph organiza el domingo 14 de septiembre de 2025 una marcha a pie y en bicicleta de montaña.
Hay varios recorridos disponibles: 8 km, 13 km, 25 km y 50 km
Salida libre de 7h a 9h
Inscripción y bebida caliente de bienvenida en el patio del colegio
Bebidas y almuerzo
