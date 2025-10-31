La Rando à Christian Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
La Rando à Christian Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 25 avril 2026.
La Rando à Christian
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Le Vélo d’Olt organise chaque année la Rando à Christian. Cette randonnée cycliste est organisée à la mémoire de Christian Woittequand, ancien président du club.
Rendez-vous le samedi 25 avril à St Geniez à l’Espace Culturel, Avenue d’Espalion.
plus d’infos à venir .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 43 42 stgeniezdolt@causses-aubrac-tourisme.com
English :
Every year, Vélo d’Olt organizes the Rando à Christian. This cycle ride is organized in memory of Christian Woittequand, former club president.
German :
Der Vélo d’Olt organisiert jedes Jahr die Rando à Christian. Diese Radtour wird zum Gedenken an Christian Woittequand, den ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, organisiert.
Italiano :
Ogni anno, il Vélo d’Olt organizza la Rando à Christian. Questa pedalata è organizzata in memoria di Christian Woittequand, ex presidente del club.
Espanol :
Cada año, el Vélo d’Olt organiza el Rando à Christian. Esta marcha ciclista se organiza en memoria de Christian Woittequand, antiguo presidente del club.
L’événement La Rando à Christian Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-10-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)