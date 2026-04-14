La Rando Bretagne®2026 Étape 5 Callac Aire de Kan an Dour Callac

Callac

La Rando Bretagne®2026 Étape 5 Callac

Aire de Kan an Dour 16 Rue du Cleumeur Callac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Cette année, La Rando Bretagne® est de retour dans les Côtes d’Armor ! Les comités FFRandonnée Côtes d’Armor et Bretagne vous emmènent à la découverte de l’ouest costarmoricain. 9 jours de randonnée et de découverte dans une ambiance chaleureuse, en suivant les cours d’eau de ce territoire aux multiples richesses. Une aventure au fil de l’eau à ne pas manquer ! Au programme, 9 étapes, à faire en intégralité ou à la carte, soit 175 km environ au total. Loin des sentiers côtiers balisés du célèbre GR® 34, cette édition propose une immersion au cœur de la Bretagne intérieure, articulée autour de neuf randonnées en boucle d’environ 20 km chacune (12 et 14 km les premier et dernier jours).

Étape 5 Callac. Pour cette 5ème étape, une belle randonnée vous attend au départ de Callac, sur les traces du patrimoine et des traditions de cette “petite ville à la campagne”. A travers bois et bocage, vous sillonnerez une campagne préservée, traversée par les rivières de l’Hyères et de Guervilly, et visiterez les ruines de Botmel. Circuit en boucle de 19 km. .

Aire de Kan an Dour 16 Rue du Cleumeur Callac 22160 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement La Rando Bretagne®2026 Étape 5 Callac Callac a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol