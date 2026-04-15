La Rando Bretagne®2026 Étape 6 Belle-Isle-En-Terre Route de Locmaria Belle-Isle-en-Terre
La Rando Bretagne®2026 Étape 6 Belle-Isle-En-Terre Route de Locmaria Belle-Isle-en-Terre mercredi 15 avril 2026.
Belle-Isle-en-Terre
La Rando Bretagne®2026 Étape 6 Belle-Isle-En-Terre
Route de Locmaria Parking stade de foot et gymnase Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 09:00:00
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Cette année, La Rando Bretagne® est de retour dans les Côtes d’Armor ! Les comités FFRandonnée Côtes d’Armor et Bretagne vous emmènent à la découverte de l’ouest costarmoricain. 9 jours de randonnée et de découverte dans une ambiance chaleureuse, en suivant les cours d’eau de ce territoire aux multiples richesses. Une aventure au fil de l’eau à ne pas manquer ! Au programme, 9 étapes, à faire en intégralité ou à la carte, soit 175 km environ au total. Loin des sentiers côtiers balisés du célèbre GR® 34, cette édition propose une immersion au cœur de la Bretagne intérieure, articulée autour de neuf randonnées en boucle d’environ 20 km chacune (12 et 14 km les premier et dernier jours).
Étape 6 Destination Belle-Isle-en-Terre, la bien nommée, sur les pas de Lady Mond, l’enfant du pays au destin extraordinaire. Sur ce parcours mêlant nature et effort, vous découvrirez les jolis bourgs de Belle-Isle et de Loc Envel, la plus petite commune des Côtes d’Armor. Vous cheminerez à travers des forêts centenaires et longerez l’une des plus belles rivières sauvages de France, le Léguer. Une belle occasion pour découvrir le patrimoine naturel remarquable de cette vallée, son passé industriel et l’histoire d’une grande dame. Boucle de 22,5 km environ. .
Route de Locmaria Parking stade de foot et gymnase Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement La Rando Bretagne®2026 Étape 6 Belle-Isle-En-Terre Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
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