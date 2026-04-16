La Rando Bretagne®2026 Étape 7 Louargat Pédernec Parking du stade de foot Louargat

Louargat

La Rando Bretagne®2026 Étape 7 Louargat Pédernec

Parking du stade de foot 2 Rue du Stade Louargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 09:00:00

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Cette année, La Rando Bretagne® est de retour dans les Côtes d’Armor ! Les comités FFRandonnée Côtes d’Armor et Bretagne vous emmènent à la découverte de l’ouest costarmoricain. 9 jours de randonnée et de découverte dans une ambiance chaleureuse, en suivant les cours d’eau de ce territoire aux multiples richesses. Une aventure au fil de l’eau à ne pas manquer ! Au programme, 9 étapes, à faire en intégralité ou à la carte, soit 175 km environ au total. Loin des sentiers côtiers balisés du célèbre GR® 34, cette édition propose une immersion au cœur de la Bretagne intérieure, articulée autour de neuf randonnées en boucle d’environ 20 km chacune (12 et 14 km les premier et dernier jours).

Étape 7 Prenons de l’altitude avec cette randonnée à Louargat et Pédernec qui vous entraînera au sommet du Menez Bré, le mont le plus majestueux des Côtes d’Armor. Un mont sacré offrant un panorama unique (si le temps le permet !), de charmants vallons traversés par de vieux sentiers, des menhirs, une source… laissez-vous guider au cœur d’une terre de légendes et d’histoire !Boucle de 21,5 km environ. .

Parking du stade de foot 2 Rue du Stade Louargat 22540 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement La Rando Bretagne®2026 Étape 7 Louargat Pédernec Louargat a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol