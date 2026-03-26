La Rando Bretagne®2026 Salle polyvalente Quemper-Guézennec

La Rando Bretagne®2026

Salle polyvalente 2 Rue du Trégor Quemper-Guézennec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-10

Cette année, La Rando Bretagne® est de retour dans les Côtes d’Armor ! Les comités FFRandonnée Côtes d’Armor et Bretagne vous emmènent à la découverte de l’ouest costarmoricain. 9 jours de randonnée et de découverte dans une ambiance chaleureuse, en suivant les cours d’eau de ce territoire aux multiples richesses. Une aventure au fil de l’eau à ne pas manquer !

Au programme, 9 étapes, à faire en intégralité ou à la carte, soit 175 km environ au total. Loin des sentiers côtiers balisés du célèbre GR® 34, cette édition propose une immersion au cœur de la Bretagne intérieure, articulée autour de neuf randonnées en boucle d’environ 20 km chacune (12 et 14 km les premier et dernier jours).

De l’estuaire du Trieux à celui du Douron par les terres, les randonneurs poseront leur sac dans 9 communes Quemper-Guézennec, Guingamp, Lanrodec/Saint-Péver, Lanrivain, Callac, Belle-Isle-en-Terre, Louargat, Lanvellec, Plestin-les-Grèves. .

Salle polyvalente 2 Rue du Trégor Quemper-Guézennec 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

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L’événement La Rando Bretagne®2026 Quemper-Guézennec a été mis à jour le 2026-02-07 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol