La Rando d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

Randonnée organisée par Graines de vie avec Véronique, rendez-vous à 14h à la ferme les Prés d’Artemare de Saint-Vaast-Dieppedalle pour une randonnée de 10km dans la campagne. De 16h à 19h vous pourrez profiter du marché à la ferme organisé par les producteurs locaux.
Participation de 10€
Réservation au 06 75 86 24 11 ou v.dessaux@free.fr .
Les prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 86 24 11 v.dessaux@free.fr
