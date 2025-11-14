La Rando d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle

La Rando d’Artemare

Les prés d’Artemare Saint-Vaast-Dieppedalle Seine-Maritime

Randonnée organisée par Graines de vie avec Véronique, rendez-vous à 14h à la ferme les Prés d’Artemare de Saint-Vaast-Dieppedalle pour une randonnée de 10km dans la campagne. De 16h à 19h vous pourrez profiter du marché à la ferme organisé par les producteurs locaux.

Participation de 10€

Réservation au 06 75 86 24 11 ou v.dessaux@free.fr .

