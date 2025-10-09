La Rando de la Bernache Les Loustiks du Vivier Ternay

La Rando de la Bernache Les Loustiks du Vivier Ternay jeudi 9 octobre 2025.

La Rando de la Bernache

Les Loustiks du Vivier 9 Rue du Château Ternay Vienne

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

Trois jours de randonnée au cœur de la vallée de la Dive entre canal, plaine, forêts et vignes dans le parc du Château de Ternay (86120)

Dégustation de bernache (vin nouveau)

Inscription avant le 4 octobre .

Les Loustiks du Vivier 9 Rue du Château Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 98 04 69 les.loustiksduvivier@gmail.com

