La rando de la vieille Saint-Amand-de-Vergt
samedi 25 octobre 2025
La rando de la vieille
Saint-Amand-de-Vergt Dordogne
Tarif : 8€
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
OCTOBRE ROSE
Départ au lac de neufont à st amand de vergt
Inscription sur place à partir de 8h 8€
Rando VTT Trail
2 circuits vtt 19 et 31km
2 parcours trail 9 et 19km
1 parcours pédestre 9km .
Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 42 45 76
