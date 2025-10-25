La rando de la vieille Saint-Amand-de-Vergt

La rando de la vieille Saint-Amand-de-Vergt samedi 25 octobre 2025.

Saint-Amand-de-Vergt Dordogne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25

OCTOBRE ROSE

Départ au lac de neufont à st amand de vergt

Inscription sur place à partir de 8h 8€

Rando VTT Trail

2 circuits vtt 19 et 31km

2 parcours trail 9 et 19km

1 parcours pédestre 9km .

Saint-Amand-de-Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 42 45 76

