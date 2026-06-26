La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle
La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle samedi 22 août 2026.
Blangy-sur-Bresle
La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires
Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 08:30:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Direction cette année … la Baie de Somme et l’Abbaye de Valloires
Possibilité de co- voiturage >> départ 7h30 du musée du verre de Blangy-sur-Bresle
> Matin Randonnée de 10 km
Départ 8h30 Parking de l’auberge du gros Tilleul à Argoules
> Pause déjeuner à l’auberge
Au menu Terrine de campagne / Poulet sauce estragon / Tarte aux pommes
Inclus café et une bouteille de vin pour 5 personnes
> Après-midi visite guidée de l’Abbaye de Valloires et visite libre des jardins
Ouvert à tous
Tarifs 40€ adhérent 45€ non adhérent
Inscription avant le 5 août 2026
Auprès de Didier 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 75 70 46 24 .
Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 70 46 24 blangyloisirs@outlook.fr
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English : La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires
L’événement La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy