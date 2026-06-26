La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires Rue du Manoir Blangy-sur-Bresle samedi 22 août 2026.

Blangy-sur-Bresle

La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 08:30:00

fin : 2026-08-22 18:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Direction cette année … la Baie de Somme et l’Abbaye de Valloires

Possibilité de co- voiturage >> départ 7h30 du musée du verre de Blangy-sur-Bresle

> Matin Randonnée de 10 km

Départ 8h30 Parking de l’auberge du gros Tilleul à Argoules

> Pause déjeuner à l’auberge

Au menu Terrine de campagne / Poulet sauce estragon / Tarte aux pommes

Inclus café et une bouteille de vin pour 5 personnes

> Après-midi visite guidée de l’Abbaye de Valloires et visite libre des jardins

Ouvert à tous

Tarifs 40€ adhérent 45€ non adhérent

Inscription avant le 5 août 2026

Auprès de Didier 07 67 03 16 38 (Guide) / 06 75 70 46 24 .

Rue du Manoir Musée du verre Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 75 70 46 24 blangyloisirs@outlook.fr

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English : La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires

L’événement La rando de l’été vers l’Abbaye de Valloires Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme Aumale Blangy