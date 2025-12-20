La rando de l’hiver Château-Chervix
La chapelle Château-Chervix Haute-Vienne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Traditionnelle randonnée de 9, 13 et 22 km avec son buffet amélioré de l’hiver 2026 inscription sur place ou bien pré-inscriptions directement sur Hello Asso en suivant le lien ASCC. Au départ, entre 8h et 10h, de la grange de Chamousseau chez le Collectif Tilcara. .
La chapelle Château-Chervix 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 09 55 97
