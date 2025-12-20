La rando de l’hiver Château-Chervix

La rando de l’hiver

La chapelle Château-Chervix Haute-Vienne

Traditionnelle randonnée de 9, 13 et 22 km avec son buffet amélioré de l’hiver 2026 inscription sur place ou bien pré-inscriptions directement sur Hello Asso en suivant le lien ASCC. Au départ, entre 8h et 10h, de la grange de Chamousseau chez le Collectif Tilcara. .

