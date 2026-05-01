La rando des 2 boucles Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée
La rando des 2 boucles Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée samedi 30 mai 2026.
Nanteuil-en-Vallée
La rando des 2 boucles
Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 18:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
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Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 03 46 22
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English :
L’événement La rando des 2 boucles Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente