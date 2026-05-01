La rando des 2 boucles Salle des fêtes Nanteuil-en-Vallée

Nanteuil-en-Vallée

La rando des 2 boucles

Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 18:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

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Salle des fêtes Moutardon Nanteuil-en-Vallée 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 03 46 22

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English :

L’événement La rando des 2 boucles Nanteuil-en-Vallée a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente