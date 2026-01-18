La rando des clochettes Mauléon
La rando des clochettes Mauléon dimanche 12 avril 2026.
La rando des clochettes
Château de la Durbelière Mauléon Deux-Sèvres
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
2026-04-12
La randonnée des clochettes avec plusieurs parcours: 3 km (accessible en poussette), 10, 14 et 18 km.
Ravitaillements sur les parcours.
Buvette et restauration à l’arrivée. .
Château de la Durbelière Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine contact@ladurbeliere.fr
