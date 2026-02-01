La Rando des crêpes Saint-Hilaire-de-Chaléons

La Rando des crêpes

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique

Début : 2026-02-22 08:00:00

fin : 2026-02-22 11:00:00

2026-02-22

Vous aimez la randonnée ? Vous souhaitez découvrir le territoire lors d’une journée autour de la randonnée en famille lors d’un moment convivial ?

Rendez-vous à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons pour partager un moment sportif au grand air !

Idéal et conçue pour toute la famille, cette journée vous permettra de choisir entre différents parcours et d’évoluer à votre rythme dans un environnement facile d’accès et apaisant !

Ressourcez-vous en pleine nature, respirez le grand air dans la campagne de Saint-Hilaire-de-Chaléons

Choisissez parmi 4 circuits pédestres balisés

6km; départ entre 9h et 11h

11km; départ entre 8h et 10h

16km; départ entre 8h et 10h

23km; départ entre 7h30 et 8h30

inscription sur place à partir de 7h30

rendez-vous à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons

tarif adulte 7€, Tarif enfant de 6 à 11ans 2€, gratuit pour les moins de 6ans

parcours accessibles aux coureurs de trail

allure libre

café et brioche au départ, une collation crêpe et boisson sera proposée à l’arrivée de chaque participant

pensez à apporter votre gobelet !

Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 79 58 11 apel.est.shc44@gmail.com

Do you like hiking? Would you like to discover the region during a day of hiking with the whole family?

Come and join us at the Salle Pierre Leduc in Saint-Hilaire-de-Chaléons for a sporting day out in the fresh air!

