La Rando des crêpes Saint-Hilaire-de-Chaléons
La Rando des crêpes Saint-Hilaire-de-Chaléons dimanche 22 février 2026.
La Rando des crêpes
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons Loire-Atlantique
Tarif :
Date :
Début : 2026-02-22 08:00:00
fin : 2026-02-22 11:00:00
Date(s) :
2026-02-22
Vous aimez la randonnée ? Vous souhaitez découvrir le territoire lors d’une journée autour de la randonnée en famille lors d’un moment convivial ?
Rendez-vous à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons pour partager un moment sportif au grand air !
Idéal et conçue pour toute la famille, cette journée vous permettra de choisir entre différents parcours et d’évoluer à votre rythme dans un environnement facile d’accès et apaisant !
Ressourcez-vous en pleine nature, respirez le grand air dans la campagne de Saint-Hilaire-de-Chaléons
Choisissez parmi 4 circuits pédestres balisés
6km; départ entre 9h et 11h
11km; départ entre 8h et 10h
16km; départ entre 8h et 10h
23km; départ entre 7h30 et 8h30
Pratique
inscription sur place à partir de 7h30
rendez-vous à la salle Pierre Leduc de Saint-Hilaire-de-Chaléons
tarif adulte 7€, Tarif enfant de 6 à 11ans 2€, gratuit pour les moins de 6ans
parcours accessibles aux coureurs de trail
allure libre
café et brioche au départ, une collation crêpe et boisson sera proposée à l’arrivée de chaque participant
pensez à apporter votre gobelet !
Salle Pierre Leduc Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 37 79 58 11 apel.est.shc44@gmail.com
English :
Do you like hiking? Would you like to discover the region during a day of hiking with the whole family?
Come and join us at the Salle Pierre Leduc in Saint-Hilaire-de-Chaléons for a sporting day out in the fresh air!
