LA RANDO DES ECOLES La Dornac
LA RANDO DES ECOLES La Dornac dimanche 26 avril 2026.
LA RANDO DES ECOLES
Bourg La Dornac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
La Rando des écoles
Dimanche 26 avril 2026
Départ et arrivée dans la cour de l’école de Ladornac
Rando ludique 6km
Quiz pour les enfants
1 ravitaillement
Départ avant 10h
Boucle de 10km
1 ravitaillement
Départ à 9h
Boucle de 20km
2 ravitaillements
Départ à 8h
Tarif unique 5 Euros
Gratuit pour les moins de 12 ans
Chiens tenus en laisse acceptés
Inscription obligatoire via HelloAsso
Evènement organisé par l’ADPE du RPI Les Coteaux Périgourdins Ladornac
Buvette, Food Truck et Vide-grenier sur place.
Pensez à prendre votre gobelet!
Plus d’infos au 06 38 55 18 26 .
Bourg La Dornac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 55 18 26
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English : LA RANDO DES ECOLES
L’événement LA RANDO DES ECOLES La Dornac a été mis à jour le 2026-03-26 par Vézère Périgord Noir