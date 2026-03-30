LA RANDO DES ECOLES

Bourg La Dornac Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

La Rando des écoles

Dimanche 26 avril 2026

Départ et arrivée dans la cour de l’école de Ladornac

Rando ludique 6km

Quiz pour les enfants

1 ravitaillement

Départ avant 10h

Boucle de 10km

1 ravitaillement

Départ à 9h

Boucle de 20km

2 ravitaillements

Départ à 8h

Tarif unique 5 Euros

Gratuit pour les moins de 12 ans

Chiens tenus en laisse acceptés

Inscription obligatoire via HelloAsso

Evènement organisé par l’ADPE du RPI Les Coteaux Périgourdins Ladornac

Buvette, Food Truck et Vide-grenier sur place.

Pensez à prendre votre gobelet!

Plus d’infos au 06 38 55 18 26 .

Bourg La Dornac 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 55 18 26

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English : LA RANDO DES ECOLES

L’événement LA RANDO DES ECOLES La Dornac a été mis à jour le 2026-03-26 par Vézère Périgord Noir