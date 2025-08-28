La Rando des Faiseurs Montreuil-sur-Mer
La Rando des Faiseurs Montreuil-sur-Mer jeudi 28 août 2025.
La Rando des Faiseurs
5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-28
fin : 2025-08-28
Date(s) :
2025-08-28
Randonnée
Jeudi 28 août de 17h30 à 20h
Lieu 5 place de la Gare Montreuil
————————
Activité tous les jeudis à la même heure
Merci d’envoyer un mail pour rejoindre le groupe WhatsApp et avoir ainsi toutes les informations !
Attention, l’heure de fin de l’activité peut différer selon la distance parcourue !
Programme entier du mois de juillet à droite de votre écran !
Crédit Manon Herdier .
5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70 lamaisondesfaiseurs@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Rando des Faiseurs Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-31 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer