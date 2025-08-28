La Rando des Faiseurs Montreuil-sur-Mer

La Rando des Faiseurs Montreuil-sur-Mer jeudi 28 août 2025.

La Rando des Faiseurs

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

Randonnée

Jeudi 28 août de 17h30 à 20h

Lieu 5 place de la Gare Montreuil

Activité tous les jeudis à la même heure

Merci d’envoyer un mail pour rejoindre le groupe WhatsApp et avoir ainsi toutes les informations !

Attention, l’heure de fin de l’activité peut différer selon la distance parcourue !

Programme entier du mois de juillet à droite de votre écran !

Crédit Manon Herdier .

5 rue de la Gare Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 73 34 44 70 lamaisondesfaiseurs@gmail.com

