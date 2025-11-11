La rando des feuilles mortes Naves
Naves Corrèze
Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11
2025-11-11
Rando des feuilles mortes, rendez-vous à Naves à la salle du Pré Bourru.
Accueil sur place dès 7h30, départs libres de 8h à 9h MAX.
Marche 11, 18 et 25 kms VTT de 25 à 59 kms.
Food truck à disposition pour déjeuner .
Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine rando-des-feuilles-morte@chandarers.org
