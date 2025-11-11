Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

La rando des feuilles mortes Naves mardi 11 novembre 2025.

Naves Corrèze

Début : 2025-11-11
fin : 2025-11-11

2025-11-11

Rando des feuilles mortes, rendez-vous à Naves à la salle du Pré Bourru.
Accueil sur place dès 7h30, départs libres de 8h à 9h MAX.
Marche 11, 18 et 25 kms VTT de 25 à 59 kms.
Food truck à disposition pour déjeuner   .

Naves 19460 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   rando-des-feuilles-morte@chandarers.org

