Donzenac

LA RANDO DES GAMADOUX

Route de Rond Donzenac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 14:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Donzenac Oxygène présente LA RANDO DES GAMADOUX

Randonnées pédestres et patrimoniales sur la commune de Donzenac. C’est au gré des porches et des venelles que nous vous invitons à redécouvrir le patrimoine du bourg médiéval de Donzenac.

À la recherche des plus beaux points de vues, la suite du parcours vous hissera plus haut que le clocher, sur les hauteurs du hameau d’Espeyrut pour profiter d’un premier ravitaillement au Four à pain.

Différents chemins proposés vous mèneront alors jusqu’au village ardoisier de Travassac pour une dernière collation dans le site unique des Pans. Vous finirez la boucle par le pittoresque chemin des carriers.

2 distances proposées 12KM et 17KM

Départ LIBRE prévu au gymnase Max Dumond entre 8h et 9h (suivre fléchage parking). .

Route de Rond Donzenac 19270 Corrèze Nouvelle-Aquitaine donzenacoxygene@orange.fr

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English : LA RANDO DES GAMADOUX

L’événement LA RANDO DES GAMADOUX Donzenac a été mis à jour le 2026-04-15 par Brive Tourisme