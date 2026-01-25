La Rando des Moulins Mouilleron-Saint-Germain

La Rando des Moulins

Début : 2026-01-25

Randonnées pédestres et VTT

Départ à partir de 8h00 au complexe sportif

– circuits pédestres de 6, 11, 17 et 22 km Tarif 6€.

– circuits VTT de 27, 36 et 48 km Tarif 7€.

– Gravel 59 km

Café brioche au départ boisson sandwich à l’arrivée ravitaillement sur les circuits (sauf le 6km)

Le 6km est accessible aux poussettes.

Apporter son gobelet. .

Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire randodesmoulinsmsg@gmail.com

