La Rando des Moulins
Mouilleron-Saint-Germain Vendée
Randonnées pédestres et VTT
Départ à partir de 8h00 au complexe sportif
– circuits pédestres de 6, 11, 17 et 22 km Tarif 6€.
– circuits VTT de 27, 36 et 48 km Tarif 7€.
– Gravel 59 km
Café brioche au départ boisson sandwich à l’arrivée ravitaillement sur les circuits (sauf le 6km)
Le 6km est accessible aux poussettes.
Apporter son gobelet. .
Mouilleron-Saint-Germain 85390 Vendée Pays de la Loire randodesmoulinsmsg@gmail.com
English :
Hiking and mountain biking
