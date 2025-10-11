La Rando des papas Eglise Notre Dame des Lumières Nantes

La Rando des papas Eglise Notre Dame des Lumières Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 09:30 – 17:00

Gratuit : non 10 € Tout public

Une journée de marche et de partage, réservée aux pères d’une personne malade psychique ou en situation de handicap. Un moment fort, pour se retrouver entre pairs, parler, souffler… et se sentir moins seuls.Lieu de départ et d’arrivée : église Notre-Dame-des-Lumières, allée Titus Brandsma, Nantes (île Baulieu).Boucle d’environ 10 km modulable.Vous aurez juste besoin d’apporter votre pique nique. Café offert le matin.Plus d’informations et inscription obligatoire sur och.fr/evenement/rando-papas-2025

Eglise Notre Dame des Lumières Île de Nantes Nantes 44200

https://dansmasac.och.fr/event/rando-des-papas-loire-atlantique-390/register