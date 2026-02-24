La rando des petits Riécois salle du Kouan Freil Riec-sur-Bélon
La rando des petits Riécois salle du Kouan Freil Riec-sur-Bélon dimanche 12 avril 2026.
La rando des petits Riécois
salle du Kouan Freil 13 rue des deux rivières Riec-sur-Bélon Finistère
L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Riec sur Belon organise sa toute première rando à partir de 7h30 (derniers départs à 10h).
3 circuits vous sont proposés, principalement le long des sentiers au bord de l’Aven et du Belon
– 6 kms
– 11 kms
– 16 kms
Infos diverses Parcours sur place, Ravitaillements prévus et Buvette sur place. .
salle du Kouan Freil 13 rue des deux rivières Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne +33 6 69 97 51 60
