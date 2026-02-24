La rando des petits Riécois salle du Kouan Freil Riec-sur-Bélon

La rando des petits Riécois

salle du Kouan Freil 13 rue des deux rivières Riec-sur-Bélon Finistère

Début : 2026-04-12 07:30:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

L’Association des Parents d’Elèves des écoles publiques de Riec sur Belon organise sa toute première rando à partir de 7h30 (derniers départs à 10h).

3 circuits vous sont proposés, principalement le long des sentiers au bord de l’Aven et du Belon

– 6 kms

– 11 kms

– 16 kms

Infos diverses Parcours sur place, Ravitaillements prévus et Buvette sur place. .

