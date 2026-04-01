Palazinges

La Rando des P’tits Gaulois

Palazinges Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 08:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Deux circuits de 6 et 16 km traversant les villages de Palazinges, Aubazine et Beynat

Départ de la Maison des Associations

Inscriptions avant le 21 Avril .

Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44

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English : La Rando des P’tits Gaulois

L’événement La Rando des P’tits Gaulois Palazinges a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme