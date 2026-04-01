La Rando des P’tits Gaulois Palazinges
La Rando des P’tits Gaulois Palazinges samedi 25 avril 2026.
Palazinges
La Rando des P’tits Gaulois
Palazinges Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 08:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Deux circuits de 6 et 16 km traversant les villages de Palazinges, Aubazine et Beynat
Départ de la Maison des Associations
Inscriptions avant le 21 Avril .
Palazinges 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 39 65 44
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English : La Rando des P’tits Gaulois
L’événement La Rando des P’tits Gaulois Palazinges a été mis à jour le 2026-04-11 par Corrèze Tourisme