La rando des tartines Saint-Hilaire-Luc
La rando des tartines Saint-Hilaire-Luc lundi 6 avril 2026.
La rando des tartines
Place de l’église Saint-Hilaire-Luc Corrèze
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
2026-04-06
Rendez vous annuel traditionnel Rando des tartines.
Dès 8h30: accueil pour le parcours d’environ 13 km et l’après-midi rando culturelle avec concert ambulant Duo Sarrabia (vielle et violon) .
Place de l’église Saint-Hilaire-Luc 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 91 79 21
