La rando des terroirs site du Malsaucy Sermamagny

La rando des terroirs site du Malsaucy Sermamagny dimanche 14 septembre 2025.

Territoire de Belfort

La rando des terroirs site du Malsaucy 7 rue de Malsaucy Sermamagny Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-14

Le Département donne rendez-vous aux familles et marcheurs, pour la 7ème édition de la Rando des terroirs sur le site du Malsaucy. Toujours apprécié, l’événement propose cette année deux parcours, du plus familial au plus sportif, qui seront ponctués de stands de ravitaillement proposant des produits franc-comtois. Et comme l’effort laisse toujours la place au réconfort, le village gourmand accueillera les participants à leur arrivée autour de producteurs locaux, jeux comtois et animations musicales. .

site du Malsaucy 7 rue de Malsaucy

Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 90 90 10

English : La rando des terroirs

German : La rando des terroirs

Italiano :

Espanol :

L’événement La rando des terroirs Sermamagny a été mis à jour le 2025-06-24 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)