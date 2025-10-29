La rando d’Halloween à Lacapelle (Cahors) Cahors

La rando d’Halloween à Lacapelle (Cahors)

Place de Merle Cahors Lot

À la tombée de la nuit… la Rando d’Halloween démarre à Lacapelle !

Enfile ton déguisement et viens marcher 2 km dans une ambiance familiale et conviviale.

Une mission spéciale t’attend sur le chemin…

Des bonbons récompenseront petits et grands à l’arrivée !

Une soirée d’Halloween adaptée à tous pas trop effrayante pour les enfants, mais parfaite pour partager un bon moment ensemble !

Place de Merle Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 45 14 82 75

English :

At dusk? the Halloween Hike starts in Lacapelle!

Put on your costume and come and walk 2 km in a friendly, family atmosphere.

A special mission awaits you along the way?

Trick or treat for young and old at the finish line!

A Halloween evening for everyone: not too scary for the kids, but perfect for sharing a good time together!

German :

Bei Einbruch der Dunkelheit startet die Halloween-Wanderung in Lacapelle!

Zieh dein Kostüm an und wandere 2 km in einer familiären und geselligen Atmosphäre.

Auf dem Weg erwartet dich eine besondere Aufgabe?

Am Ziel gibt es Süßigkeiten für Groß und Klein!

Ein Halloween-Abend für alle: nicht zu gruselig für Kinder, aber perfekt, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen!

Italiano :

Al calar della notte, a Lacapelle parte il percorso di Halloween!

Indossate il vostro costume e venite a camminare per 2 km in un’atmosfera amichevole e familiare.

Una missione speciale vi attende lungo il percorso?

Dolcetto o scherzetto per grandi e piccini al traguardo!

È una serata di Halloween per tutti: non troppo spaventosa per i bambini, ma perfetta per condividere una bella serata insieme!

Espanol :

Al caer la noche… ¡empieza la Ruta de Halloween en Lacapelle!

Ponte tu disfraz y ven a recorrer 2 km en un ambiente agradable y familiar.

En el camino te espera una misión especial?

Truco o trato para grandes y pequeños en la línea de meta

Es una tarde de Halloween para todos: no demasiado terrorífica para los niños, ¡pero perfecta para compartir un buen rato juntos!

