La rando d’Halloween à Lacapelle (Cahors) Cahors
La rando d’Halloween à Lacapelle (Cahors) Cahors mercredi 29 octobre 2025.
La rando d’Halloween à Lacapelle (Cahors)
Place de Merle Cahors Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 17:00:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
À la tombée de la nuit… la Rando d’Halloween démarre à Lacapelle !
Enfile ton déguisement et viens marcher 2 km dans une ambiance familiale et conviviale.
Une mission spéciale t’attend sur le chemin…
Des bonbons récompenseront petits et grands à l’arrivée !
Une soirée d’Halloween adaptée à tous pas trop effrayante pour les enfants, mais parfaite pour partager un bon moment ensemble !
Place de Merle Cahors 46000 Lot Occitanie +33 7 45 14 82 75
English :
At dusk? the Halloween Hike starts in Lacapelle!
Put on your costume and come and walk 2 km in a friendly, family atmosphere.
A special mission awaits you along the way?
Trick or treat for young and old at the finish line!
A Halloween evening for everyone: not too scary for the kids, but perfect for sharing a good time together!
German :
Bei Einbruch der Dunkelheit startet die Halloween-Wanderung in Lacapelle!
Zieh dein Kostüm an und wandere 2 km in einer familiären und geselligen Atmosphäre.
Auf dem Weg erwartet dich eine besondere Aufgabe?
Am Ziel gibt es Süßigkeiten für Groß und Klein!
Ein Halloween-Abend für alle: nicht zu gruselig für Kinder, aber perfekt, um gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen!
Italiano :
Al calar della notte, a Lacapelle parte il percorso di Halloween!
Indossate il vostro costume e venite a camminare per 2 km in un’atmosfera amichevole e familiare.
Una missione speciale vi attende lungo il percorso?
Dolcetto o scherzetto per grandi e piccini al traguardo!
È una serata di Halloween per tutti: non troppo spaventosa per i bambini, ma perfetta per condividere una bella serata insieme!
Espanol :
Al caer la noche… ¡empieza la Ruta de Halloween en Lacapelle!
Ponte tu disfraz y ven a recorrer 2 km en un ambiente agradable y familiar.
En el camino te espera una misión especial?
Truco o trato para grandes y pequeños en la línea de meta
Es una tarde de Halloween para todos: no demasiado terrorífica para los niños, ¡pero perfecta para compartir un buen rato juntos!
