La Rando du Facteur Authon-du-Perche

La Rando du Facteur Authon-du-Perche samedi 20 septembre 2025.

2 Avenue Saint-Exupéry (départ) Authon-du-Perche Eure-et-Loir

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Le CDRP 28 en partenariat avec le club philatélique Chartrain organise la 13ème rando du facteur à Authon du Perche. Comme les années précédentes 3 parcours (5 10 13 km) vous seront proposés et encadrés.

Départ à la Salle des Fêtes

!ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES!

Cette année le CDRP 28 a décidé de réaliser cette sortie Rando Facteur l’après-midi, bien que sur notre calendrier cette rando soit notée le matin.

13H30 pour le 13 km / 14H00 pour le 10 km /14H30 pour le 5 km marche douce.

Inscriptions 3 € licenciés 5 € non licenciés. .

2 Avenue Saint-Exupéry (départ) Authon-du-Perche 28330 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 36 63 92 eure-et-loir@ffrandonnee.fr

English :

The CDRP 28, in partnership with the Chartrain Philatelic Club, is organizing the 13th rando du facteur in Authon du Perche. As in previous years, 3 routes (5 ? 10 ? 13 km) will be proposed and supervised.

German :

Die Rando du Facteur (Wanderung des Postboten)

Das CDRP 28 organisiert in Zusammenarbeit mit dem Philatelistenverein Chartrain die 13. Rando du facteur in Authon du Perche. Wie in den vergangenen Jahren werden Ihnen 3 Strecken (5 ? 10 ? 13 km) angeboten und betreut.

Italiano :

L’escursione del postino

Il CDRP 28, in collaborazione con il Club filatelico Chartrain, organizza la 13a rando du facteur a Authon du Perche. Come negli anni precedenti, saranno proposti e supervisionati 3 percorsi (5 ? 10 ? 13 km).

Espanol :

El paseo del cartero

El CDRP 28, en colaboración con el Chartrain Philatelic Club, organiza el 13º rando du facteur en Authon du Perche. Como en años anteriores, se ofrecerán y supervisarán 3 recorridos (5 ? 10 ? 13 km).

