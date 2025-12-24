La rando du handicap 21ème rando Jean-Louis Conan, Lieu-dit Saint-Jacques Bannalec
La rando du handicap 21ème rando Jean-Louis Conan
Lieu-dit Saint-Jacques Ancienne école de Saint-Jacques Bannalec Finistère
Début : 2026-09-06 07:30:00
fin : 2026-09-06 14:00:00
2026-09-06
Différents parcours de marche, course à pied (5 10 15 km), VTT et cyclos sur route (60- 90 km).
Ravitaillements tout au long des parcours. Crêpes, chipos et merguez, buvette à l’arrivée.
Organisée par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Finistère. .
Lieu-dit Saint-Jacques Ancienne école de Saint-Jacques Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 37 23 16 29
