La rando du handicap 21ème rando Jean-Louis Conan, Lieu-dit Saint-Jacques Bannalec

La rando du handicap 21ème rando Jean-Louis Conan

Lieu-dit Saint-Jacques Ancienne école de Saint-Jacques Bannalec Finistère

Début : 2026-09-06 07:30:00

fin : 2026-09-06 14:00:00

2026-09-06

Différents parcours de marche, course à pied (5 10 15 km), VTT et cyclos sur route (60- 90 km).

Ravitaillements tout au long des parcours. Crêpes, chipos et merguez, buvette à l’arrivée.

Organisée par l’Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés du Finistère. .

Lieu-dit Saint-Jacques Ancienne école de Saint-Jacques Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 6 37 23 16 29

