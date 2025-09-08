LA RANDO DU LUNDI Galié

LA RANDO DU LUNDI Galié lundi 8 septembre 2025.

LA RANDO DU LUNDI

Galié Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-08

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-08 2025-09-15

L’association « Galié rando » vous propose d’aller marcher en montagne, chaque lundi.

Dans les paysages variés du Luchonnais, Val d’Aran, Ariège, Hautes-Pyrénées, à 1h de route maxi en partant de Galié.

Attention inscription obligatoire au préalable par email pour connaître les détails concernant la sortie prévue ce jour-là.

Sortie susceptible d’être annulée, modifiée ou reportée à un autre jour selon la météo ou le nombre de participants.

Le niveau de difficulté des parcours reste facile, voire moyen. Il est toutefois nécessaire d’avoir une certaine condition physique, sans toutefois être trop sportif non plus. Pour l’équipement, il est recommandé d’être bien chaussé, d’avoir des bâtons, chapeau, vêtement de pluie… Prévoir le pique-nique, de l’eau…

Petit groupe convivial, plaisir de marcher dans la bonne humeur, en profitant du paysage. .

Galié 31510 Haute-Garonne Occitanie randogalie@gmail.com

English :

The « Galié rando » association invites you to take a walk in the mountains every Monday.

German :

Der Verein « Galié rando » bietet Ihnen jeden Montag die Möglichkeit, in den Bergen zu wandern.

Italiano :

L’associazione « Galié rando » organizza ogni lunedì passeggiate in montagna.

Espanol :

La asociación « Galié rando » organiza paseos por la montaña todos los lunes.

