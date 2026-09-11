La Rando du patrimoine, Hôtel de Ville, Hermonville
dimanche 20 septembre 2026 · Hôtel de Ville · Hermonville
Informations pratiques
La Rando du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Marne
Rendez-vous sur le perron de l’hôtel de Ville.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Le CSPH (Comité de Sauvegarde du Patrimoine d’Hermonville) vous invite à sa randonnée du patrimoine :
– Dans un premier temps, il vous sera proposé une randonnée de 4 km dans les bois autour du village avec quelques points d’intérêt et de jolis point de vue ;
– puis, des visites de la salle du conseil de la mairie, de la plaque des forces spéciales et de l’église
– pour terminer, nous proposerons un verre de l’amitié. Merci d’apporter un petit quelque chose à partager.
Hôtel de Ville 4 Pl. Truchon, 51220 Hermonville Hermonville 51220 Marne Grand Est 0662588454 https://www.facebook.com/HistoireHermonville51 Parking place Truchon ou autour de la place
Le CSPH (Comité de Sauvegarde du Patrimoine d’Hermonville) vous invite à sa randonnée du patrimoine
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