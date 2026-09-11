La Rando du patrimoine, Hôtel de Ville, Hermonville

Informations pratiques

La Rando du patrimoine Dimanche 20 septembre, 10h00 Hôtel de Ville Marne

Rendez-vous sur le perron de l’hôtel de Ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Le CSPH (Comité de Sauvegarde du Patrimoine d’Hermonville) vous invite à sa randonnée du patrimoine :

– Dans un premier temps, il vous sera proposé une randonnée de 4 km dans les bois autour du village avec quelques points d’intérêt et de jolis point de vue ;

– puis, des visites de la salle du conseil de la mairie, de la plaque des forces spéciales et de l’église

– pour terminer, nous proposerons un verre de l’amitié. Merci d’apporter un petit quelque chose à partager.

Hôtel de Ville 4 Pl. Truchon, 51220 Hermonville Hermonville 51220 Marne Grand Est 0662588454 https://www.facebook.com/HistoireHermonville51 Parking place Truchon ou autour de la place

Le CSPH (Comité de Sauvegarde du Patrimoine d’Hermonville) vous invite à sa randonnée du patrimoine

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