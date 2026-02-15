La Rando du POC Sur les traces du Tacot Paris-Orléans-Corrèze

Treignac Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Tous les ans en avril l’ancienne voie du POC, entre Treignac et le Lonzac, reprend du service, en accueillant non pas des autorails comme à l’époque mais des randonneurs.

La Rando du POC, nous raconte le souvenir du petit train corrézien en circulation pendant 65 ans.

Cette année, rendez-vous à la salle des fêtes du Lonzac, dès 8h30 accueil et inscriptions, départ 9h00.

Après 9kms, halte déjeuner à la salle des fêtes d’Affieux, pour déguster son pique nique tiré du sac .

Départ d’Affieux à 14h00 pour un trajet de 6kms, accueil et inscription dès 13h, 6kms.

Participation 5€ personne, prévoir pique-nique

15 kms de rando sur la journée.

Retour en voiture ancienne vers 17h. .

Treignac 19260 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 36 78

