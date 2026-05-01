La rando’ Guédonne rue du Général de Gaulle Le Ménil

Le Ménil

La rando’ Guédonne

rue du Général de Gaulle Salle polyvalente La Familiale Le Ménil Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Organisée par l’APE Le Ménil et Haute Moselle Ski Nordique. Café offert au départ et repas servi Le Burger Guédon sur le parcours, au chalet des associations de 12h à 14h (attention: quantité limitée) 3 parcours: 10 km 400 D+ départ avec navettes entre 10h et 12h30, 20 km 850 D+ départ entre 9h et 13h, à l’aventure ! Jeu d’orientation pour les enfants !Manifestation Écoresponsable: pensez à votre gobelet !Tout public

3 .

rue du Général de Gaulle Salle polyvalente La Familiale Le Ménil 88160 Vosges Grand Est +33 7 71 94 92 02

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English :

Organized by APE Le Ménil and Haute Moselle Ski Nordique. Coffee offered at the start and meal served Le Burger Guédon on the course, at the chalet des associations from 12pm to 2pm (attention: limited quantities) 3 courses: 10 km 400 D+ departure with shuttles between 10am and 12:30pm, 20 km 850 D+ departure between 9am and 1pm, adventure! Orientation game for kids! Eco-responsible event: think of your cup!

L’événement La rando’ Guédonne Le Ménil a été mis à jour le 2026-04-20 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES