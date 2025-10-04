La Rando Octobre Rose Rignac

Rdv à la Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois. Départ 9h pour la randonnée de 10 km et 10h pour la randonnée de 5 km.

Participation de 5€, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

L’ensemble des bénéfices sera reversé à la Ligue contre le Cancer Comité Aveyron.

En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays Rignacois, la Mairie de Rignac, les professionnels de santé et l’Association des Marcheurs du Pays Rignacois, le CDRDC et La Ligue contre le cancer. .

43 allée des mots Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 80 26 02 mediatheque@pays-rignacois.fr

English :

Meet at the Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois. Departure 9am for the 10km hike and 10am for the 5km hike.

German :

Treffpunkt: Mediathek Office de Tourisme du Pays Rignacois. Start um 9 Uhr für die 10 km lange Wanderung und um 10 Uhr für die 5 km lange Wanderung.

Italiano :

Luogo di incontro: Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois. Partenza alle 9 per la passeggiata di 10 km e alle 10 per quella di 5 km.

Espanol :

Lugar de encuentro: Médiathèque Office de Tourisme du Pays Rignacois. Salida a las 9 h para la marcha de 10 km y a las 10 h para la de 5 km.

