La Rando Rose Bergbieten

Informations pratiques

Bergbieten

La Rando Rose

rue du Stade Bergbieten Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 09:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Dans le cadre de l’octobre rose, mois dédié à la sensibilisation au dépistage du cancer du sein, l’Office de Tourisme intercommunal Mossig et Vignoble et le Club Vosgien de Wasselonne organise une randonnée de 7 km entre Bergbieten, Flexbourg et Balbronn

Pour sa 9ème édition, rejoignez la RANDO’ROSE au départ de la place de la salle des fêtes de Bergbieten le dimanche 11 octobre 2026.

Chaque année, dans le cadre de octobre rose, une marche solidaire est organisée par l’Office de Tourisme Mossig et Vignoble et le Club Vosgien de Wasselonne au profit d’un institut de Cancérologie.

Avec un Dresscode ROSE, marchez pour la bonne cause et partez pour une randonnée d’environ 7km entre Bergbieten, Flexbourg et Balbronn.

Dès 9H30 Accueil à la salle des fêtes.

10H Un seul départ pour un belle et grande vague rose qui traversera les vignes et vergers de Bergbieten, Flexbourg et Balbronn

Retour vers 12H Avec possibilité de vous restaurer sur place après la randonnée (repas sur réservation uniquement).

Menu communiqué prochainement.

Cette manifestation est ouverte à tous, femmes, hommes et enfants ! (gratuit pour les moins de 18 ans).

Tous les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein.

Tarifs d’inscription 10€.

Le parcours

Sans difficulté particulière.

Chiens admis en laisse.

Même si vous ne pouvez pas participer à la manifestation, vous pouvez faire un don pour octobre rose.

10€ d’inscription = 10€ reversés à l’institut. .

rue du Stade Bergbieten 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 33 50 contact@mossig-vignoble-tourisme.fr

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English :

As part of Pink October, a month dedicated to raising awareness about breast cancer screening, the Mossig et Vignoble Intermunicipal Tourist Office and the Club Vosgien of Wasselonne are organizing a 7-kilometer hike between Bergbieten, Flexbourg, and Balbronn

L’événement La Rando Rose Bergbieten a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble