La Rando Rose Saint-Épain

La Rando Rose Saint-Épain dimanche 19 octobre 2025.

La Rando Rose

Rue des Deneux Saint-Épain Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-19

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

Dans le cadre d’Octobre Rose, la mairie de Saint-Epain ainsi que les associations Trois’Zelles, Action Sport Santé Nutrition de Chinon et l’association Gymnastique de Saint-Epain proposent une marche solidaire.

Deux parcours de 8 et 13,5 km, avec pot à l’arrivée.

Lors de votre inscription, un bracelet rose vous sera remis afin que vous puissiez l’accrocher sur l’arbre installé sur la place. Plus l’arbre se couvrira de bracelets, plus la mairie augmentera sa contribution pour une association de la lutte contre le cancer du sein.

Une collecte de fournitures sera également possible pour la course solidaire Sénégazelle des Trois’Zelles. .

Rue des Deneux Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 80 21

English :

As part of the Pink October campaign, Saint-Epain town council and the Trois’Zelles, Action Sport Santé Nutrition de Chinon and Gymnastique de Saint-Epain associations are organizing a walk in support of the cause.

Two routes of 8 and 13.5 km, with a drink at the finish.

German :

Im Rahmen des Rosa Oktobers bieten das Rathaus von Saint-Epain sowie die Vereine Trois’Zelles, Action Sport Santé Nutrition de Chinon und der Verein Gymnastique de Saint-Epain einen Solidaritätsmarsch an.

Es gibt zwei Strecken von 8 und 13,5 km, mit einem Umtrunk am Ziel.

Italiano :

Nell’ambito della campagna Ottobre Rosa, il Comune di Saint-Epain e le associazioni Trois’Zelles, Action Sport Santé Nutrition de Chinon e Gymnastique de Saint-Epain organizzano una passeggiata a sostegno della causa.

Due percorsi di 8 e 13,5 km, con un aperitivo all’arrivo.

Espanol :

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el Ayuntamiento de Saint-Epain y las asociaciones Trois’Zelles, Action Sport Santé Nutrition de Chinon y Gymnastique de Saint-Epain organizan una marcha en apoyo de la causa.

Dos recorridos de 8 y 13,5 km, con una bebida a la llegada.

L’événement La Rando Rose Saint-Épain a été mis à jour le 2025-10-09 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme