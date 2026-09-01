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AGENDA · Orchamps-Vennes

La Rand’O-Vennes Parking école publique à ORCHAMPS VENNES Orchamps-Vennes

dimanche 13 septembre 2026 · Parking école publique à ORCHAMPS VENNES · Orchamps-Vennes

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Parking école publique à ORCHAMPS VENNES
Adresse
1 Place Saint-Pierre
Ville
25390 Orchamps-Vennes
Département
Doubs
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Orchamps-Vennes

La Rand’O-Vennes

Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

L’association 2VBikes organise sa grande Rando Vélo Annuelle la Rand’O-Vennes

Le samedi 13 septembre 2026, vous aimez rouler en bonne compagnie ? Que vous soyez cycliste chevronné ou adepte des balades en famille, rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage !   .

Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 28 23  2vbikes25@gmail.com

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English : La Rand’O-Vennes

L’événement La Rand’O-Vennes Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS