La Rand’O-Vennes Parking école publique à ORCHAMPS VENNES Orchamps-Vennes

Informations pratiques

Orchamps-Vennes

La Rand’O-Vennes

Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes Doubs

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

L’association 2VBikes organise sa grande Rando Vélo Annuelle la Rand’O-Vennes

Le samedi 13 septembre 2026, vous aimez rouler en bonne compagnie ? Que vous soyez cycliste chevronné ou adepte des balades en famille, rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage ! .

Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 28 23 2vbikes25@gmail.com

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English : La Rand’O-Vennes

L’événement La Rand’O-Vennes Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS