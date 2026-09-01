La Rand’O-Vennes Parking école publique à ORCHAMPS VENNES Orchamps-Vennes
dimanche 13 septembre 2026 · Parking école publique à ORCHAMPS VENNES · Orchamps-Vennes
Informations pratiques
Orchamps-Vennes
La Rand’O-Vennes
Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes Doubs
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
L’association 2VBikes organise sa grande Rando Vélo Annuelle la Rand’O-Vennes
Le samedi 13 septembre 2026, vous aimez rouler en bonne compagnie ? Que vous soyez cycliste chevronné ou adepte des balades en famille, rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité et du partage ! .
Parking école publique à ORCHAMPS VENNES 1 Place Saint-Pierre Orchamps-Vennes 25390 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 34 28 23 2vbikes25@gmail.com
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English : La Rand’O-Vennes
L’événement La Rand’O-Vennes Orchamps-Vennes a été mis à jour le 2026-08-11 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES PORTES DU HAUT DOUBS