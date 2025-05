La Randodédon et repas – Édon, 17 mai 2025 13:00, Édon.

Charente

La Randodédon et repas Place de la Mairie Édon Charente

Début : 2025-05-17 13:00:00

fin : 2025-05-17 14:30:00

3ème randonnée sur route.

Au choix 82 ou 55 kms. Inscription de 13h à 14h30.

Départ libre. Casque obligatoire

Randonnée pédestre 7 kms environ, départ à 14h30

Repas sur place à 12€ à partir de 18h00, sur réservation avant le jeudi 15 mai.

Place de la Mairie

Édon 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 23 69 75

English :

3rd road trip.

Choice of 82 or 55 kms. Registration from 1 pm to 2.30 pm.

Free departure. Helmet mandatory

Walking tour, approx. 7 kms, departing at 2.30pm

Meal on site at 12? from 6:00 pm, booking by Thursday May 15.

German :

3. Wanderung auf der Straße.

Wahlweise 82 oder 55 kms. Anmeldung von 13 Uhr bis 14:30 Uhr.

Abfahrt zur freien Verfügung. Helm ist obligatorisch

Wanderung ca. 7 kms, Start um 14:30 Uhr

Essen vor Ort um 12? ab 18 Uhr, Reservierung bis Donnerstag, den 15. Mai erforderlich.

Italiano :

3° giro su strada.

Scelta tra 82 o 55 km. Iscrizioni dalle 13.00 alle 14.30.

Partenza libera. Casco obbligatorio

Camminata di circa 7 km, partenza alle 14.30

Pasto alle 12? dalle 18.00, prenotando entro giovedì 15 maggio.

Espanol :

3ª salida por carretera.

A elegir entre 82 o 55 kms. Inscripciones de 13:00 a 14:30.

Salida libre. Casco obligatorio

Recorrido de unos 7 km, salida a las 14.30 h

Comida a las 12h00 a partir de las 18h00, reservando antes del jueves 15 de mayo.

L’événement La Randodédon et repas Édon a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de tourisme du Sud Charente