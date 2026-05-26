Informations pratiques

Vitry-sur-Loire

La Randonnée de la Crêpe

Salle Communale Vitry-sur-Loire Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 15:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Les Amis de les Rando organise la 22e randonnée de la crêpe. Nous proposons 6 circuits de 5 10 16 21 28 et 31 km. Cette année nous avons un nouveau circuit de 31 km. Cette randonnée est aussi ouverte aux VTT sur les circuits 21 28 et 31 km.

Ravitaillement sur les parcours et crêpes à l’arrivée.

En soutien à octobre rose, tous mobilisé contre le cancer du sein, une urne sera à disposition aux inscriptions. .

Salle Communale Vitry-sur-Loire 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 66 57 82 daniel.deschamps11@wanadoo.fr

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English : La Randonnée de la Crêpe

L’événement La Randonnée de la Crêpe Vitry-sur-Loire a été mis à jour le 2026-05-26 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)