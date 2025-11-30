La randonnée de la Losse Rue de la Mairie Louzy

La randonnée de la Losse

Rue de la Mairie Parking de la Salle des Quatre Vents Louzy Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Chaussez vos baskets et découvrez les sentiers proposés dans le cadre de la randonnée de la Losse à travers 3 parcours pédestres de 9, 11 et 15kms pour les plus sportifs et les 3 parcours VTT de 30, 42, 48 et 56 kms. Ravitaillements sur le parcours

Chaussez vos baskets et découvrez les sentiers proposés dans le cadre de la randonnée de la Losse à travers 3 parcours pédestres de 9, 11 et 15kms pour les plus sportifs et les 3 parcours VTT de 30, 42, 48 et 56 kms. Ravitaillements sur le parcours (2 pour les circuits VTT et 1 pour les circuits pédestres), Café et brioche offerts au départ. Apéritif à l’arrivée. .

Rue de la Mairie Parking de la Salle des Quatre Vents Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 98 81 47 comitedesfeteslouzy79@gmail.com

English : La randonnée de la Losse

Put on your trainers and discover the paths proposed in the framework of the Losse hike through 3 pedestrian courses of 7, 11 and 16 kms for the most sporty and the 3 mountain bike courses of 30, 45 and 52 kms.

German : La randonnée de la Losse

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und entdecken Sie die im Rahmen der Wanderung von La Losse vorgeschlagenen Wege durch 3 Wanderstrecken von 7, 11 und 16 km für die Sportlichsten und die 3 Mountainbike-Strecken von 30, 45 und 52 km.

Italiano :

Indossate le scarpe da ginnastica e scoprite i sentieri offerti dall’escursione di Losse, con 3 percorsi a piedi di 9, 11 e 15 km per i più sportivi, e 3 percorsi per mountain bike di 30, 42, 48 e 56 km. Punti di ristoro lungo il percorso

Espanol : La randonnée de la Losse

Póngase las zapatillas y descubra los senderos propuestos en el marco de la caminata de Losse a través de 3 rutas peatonales de 7, 11 y 16 km para los más deportistas y las 3 rutas de bicicleta de montaña de 30, 45 y 52 km.

L’événement La randonnée de la Losse Louzy a été mis à jour le 2025-11-13 par Maison du Thouarsais