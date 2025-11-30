La randonnée de la Losse Rue de la Mairie Louzy
La randonnée de la Losse Rue de la Mairie Louzy dimanche 30 novembre 2025.
La randonnée de la Losse
Rue de la Mairie Parking de la Salle des Quatre Vents Louzy Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Chaussez vos baskets et découvrez les sentiers proposés dans le cadre de la randonnée de la Losse à travers 3 parcours pédestres de 9, 11 et 15kms pour les plus sportifs et les 3 parcours VTT de 30, 42, 48 et 56 kms. Ravitaillements sur le parcours
Chaussez vos baskets et découvrez les sentiers proposés dans le cadre de la randonnée de la Losse à travers 3 parcours pédestres de 9, 11 et 15kms pour les plus sportifs et les 3 parcours VTT de 30, 42, 48 et 56 kms. Ravitaillements sur le parcours (2 pour les circuits VTT et 1 pour les circuits pédestres), Café et brioche offerts au départ. Apéritif à l’arrivée. .
Rue de la Mairie Parking de la Salle des Quatre Vents Louzy 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 98 81 47 comitedesfeteslouzy79@gmail.com
English : La randonnée de la Losse
Put on your trainers and discover the paths proposed in the framework of the Losse hike through 3 pedestrian courses of 7, 11 and 16 kms for the most sporty and the 3 mountain bike courses of 30, 45 and 52 kms.
German : La randonnée de la Losse
Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und entdecken Sie die im Rahmen der Wanderung von La Losse vorgeschlagenen Wege durch 3 Wanderstrecken von 7, 11 und 16 km für die Sportlichsten und die 3 Mountainbike-Strecken von 30, 45 und 52 km.
Italiano :
Indossate le scarpe da ginnastica e scoprite i sentieri offerti dall’escursione di Losse, con 3 percorsi a piedi di 9, 11 e 15 km per i più sportivi, e 3 percorsi per mountain bike di 30, 42, 48 e 56 km. Punti di ristoro lungo il percorso
Espanol : La randonnée de la Losse
Póngase las zapatillas y descubra los senderos propuestos en el marco de la caminata de Losse a través de 3 rutas peatonales de 7, 11 y 16 km para los más deportistas y las 3 rutas de bicicleta de montaña de 30, 45 y 52 km.
L’événement La randonnée de la Losse Louzy a été mis à jour le 2025-11-13 par Maison du Thouarsais