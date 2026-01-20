La Randonnée des Colettes

Avenue Michelet Bellenaves Allier

Début : 2026-03-01 08:00:00

fin : 2026-03-01 15:00:00

2026-03-01

La Randonnée des Colettes aura lieu le 1er mars en forêt. Plusieurs parcours sont proposés 5, 10, 19, 22 et 30 km ainsi qu’un 45 km VTT. Départs échelonnés de 8h à 15h selon les distances, pour une journée sportive et conviviale.

Avenue Michelet Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 59 41 67 randonneedescolettes@gmail.com

English :

The Randonnée des Colettes will take place in the forest on March 1. Several routes are on offer: 5, 10, 19, 22 and 30 km, plus a 45 km mountain bike. Staggered departures from 8 a.m. to 3 p.m., depending on distance, for a sporting and friendly day out.

L’événement La Randonnée des Colettes Bellenaves a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Val de Sioule