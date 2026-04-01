La randonnée des crêtes Salle des fêtes Puy-Saint-Martin
La randonnée des crêtes Salle des fêtes Puy-Saint-Martin dimanche 12 avril 2026.
La randonnée des crêtes
Salle des fêtes 1 place de la Mairie Puy-Saint-Martin Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Venez participer à la randonnée des crêtes organisée par l’association Rando Chevrière .
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Salle des fêtes 1 place de la Mairie Puy-Saint-Martin 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 90 16 70 accueil@puysaintmartin.fr
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English :
Come and take part in the ridge hike organized by the Rando Chevrière association.
L’événement La randonnée des crêtes Puy-Saint-Martin a été mis à jour le 2026-03-24 par Montélimar Tourisme Agglomération