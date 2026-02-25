La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 08:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

L’association Dragon Ladies Lo.Ve de Saumur organise une randonnée marche & VTT.

Au programme 2 parcours pédestres de 8 & 16 km et 2 parcours VTT de 20 & 40 km.

Nouveau départ d’une randonnée VTT Vintage sur les 2 parcours de 20 et 40 km.

Après l’effort, le réconfort l’association propose à la vente de quoi se restaurer.

Venez nombreux !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 12 avril 2026 de 8h à 17h.

Inscriptions de 8h à 11h. .

Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 18 90 16 dragonladieslove@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Dragon Ladies Lo.Ve association in Saumur is organizing a hike and mountain bike ride.

L’événement La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve Saumur a été mis à jour le 2026-02-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME