La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve Saint-Hilaire-Saint-Florent Saumur

La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur Maine-et-Loire
Début : 2026-04-12 08:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
L’association Dragon Ladies Lo.Ve de Saumur organise une randonnée marche & VTT.
Au programme 2 parcours pédestres de 8 & 16 km et 2 parcours VTT de 20 & 40 km.
Nouveau départ d’une randonnée VTT Vintage sur les 2 parcours de 20 et 40 km.
Après l’effort, le réconfort l’association propose à la vente de quoi se restaurer.
Venez nombreux !
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 12 avril 2026 de 8h à 17h.
Inscriptions de 8h à 11h. .
Saint-Hilaire-Saint-Florent Route de Gennes Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 18 90 16 dragonladieslove@orange.fr
English :
The Dragon Ladies Lo.Ve association in Saumur is organizing a hike and mountain bike ride.
L’événement La randonnée des Dragon Ladies Lo.Ve Saumur a été mis à jour le 2026-02-25 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME